Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neupotz - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der B9

Neupotz (ots)

Am Sonntag gegen 14:55h ereignete sich auf der B9 bei Neupotz in Fahrtrichtung Germersheim ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Ein 47-jähriger Mann aus dem Kreis Germersheim näherte sich mit seinem Alfa Romeo auf dem rechten Fahrstreifen einem vor ihm fahrenden Opel und fuhr ihm mit hoher Geschwindigkeit in das Heck. Der Opel schleuderte auf die linke Spur in einem dort befindlichen VW. Der VW-Fahrer konnte sein Fahrzeug an der Mittelleitplanke stoppen, während der Opel und der Alfa Romeo von der B9 auf die rechts daneben befindliche Grünfläche geschleudert wurden. Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Wie sich im Rahmen der Unfallaufnahme herausstellte war der Unfallverursacher mit einem Wert von 1,76 Promille stark alkoholisiert. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
F. Herder, Pressestelle
Telefon: 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

