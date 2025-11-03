Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Defektes Abblendlicht mündet in Blutentnahme

Landau (ots)

Am 03.11.2025 wurde gegen 16:45 Uhr ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer in der Industriestraße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen, da sein Abblendlicht defekt war. Während der Kontrolle ergaben sich Anzeichen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Unter anderem konnte deutlicher Cannabisgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC. Auf der Dienststelle wurde ihm folglich eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

