Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gefährdung des Straßenverkehrs durch betrunkenen Fahrzeugführer

Bild-Infos

Download

Maikammer (ots)

Am 02.11.2025 gegen 19:05 Uhr wurde der Polizei ein PKW gemeldet, der mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien von Maikammer in Richtung Edenkoben fuhr. Zwischen Venningen und Altdorf geriet das Fahrzeug mehrfach auf die Gegenfahrbahn, sodass ein entgegenkommender Pkw stark abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Der 42-jährige Fahrer aus der Südpfalz konnte im Rahmen der Ermittlungen an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab 0,7 Promille. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Zeugen, insbesondere der unbekannte Fahrer des entgegenkommenden Pkw, werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben unter 06323 - 9550 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell