POL-PDLD: Sachbeschädigung an geparkten PKW
Germersheim (ots)
In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Innenstadtbereich von Germersheim zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten PKW. Dabei beschädigte die unbekannte Täterschaft insbesondere die Seitenscheiben, sodass diese teilweise zersprangen. Aus den Fahrzeugen wurden keine Gegenstände gestohlen. Es entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro.
Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274-9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.
