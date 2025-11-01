Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Unfallflucht geklärt - 21-jähriger versucht zu vertuschen

Herxheim (ots)

In der Nacht auf den heutigen Samstag kam es im innerörtlichen Bereich von Herxheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei kollidierte der zunächst unbekannte Verursacher mit seinem PKW gegen 03:00 Uhr mit einer Straßenlaterne, beschädigte diese hierdurch erheblich und fuhr davon.

Am Samstagmorgen erschien sodann ein junger Mann bei der Polizeiinspektion Wörth, um eine Verkehrsunfallflucht an seinem geparkten PKW zu beanzeigen. Laut seiner Vermutung müsse ein anderes Fahrzeug seinen geparkten PKW während seiner Abwesenheit erheblich beschädigt haben. Im Rahmen der Unfallaufnahme und eines Abgleichs der in Herxheim aufgefundenen Fahrzeugteile kamen die Polizeibeamten dem 21-jährigen auf die Schliche und stellten fest, dass er selbst Verursacher der Schäden an der Straßenlaterne war.

Mit dem Vorwurf konfrontiert gestand dieser sein Handeln. Gegen den Mann wird nun im Strafverfahren ermittelt.

