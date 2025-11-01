PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Unfallflucht geklärt - 21-jähriger versucht zu vertuschen

Herxheim (ots)

In der Nacht auf den heutigen Samstag kam es im innerörtlichen Bereich von Herxheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei kollidierte der zunächst unbekannte Verursacher mit seinem PKW gegen 03:00 Uhr mit einer Straßenlaterne, beschädigte diese hierdurch erheblich und fuhr davon.

Am Samstagmorgen erschien sodann ein junger Mann bei der Polizeiinspektion Wörth, um eine Verkehrsunfallflucht an seinem geparkten PKW zu beanzeigen. Laut seiner Vermutung müsse ein anderes Fahrzeug seinen geparkten PKW während seiner Abwesenheit erheblich beschädigt haben. Im Rahmen der Unfallaufnahme und eines Abgleichs der in Herxheim aufgefundenen Fahrzeugteile kamen die Polizeibeamten dem 21-jährigen auf die Schliche und stellten fest, dass er selbst Verursacher der Schäden an der Straßenlaterne war.

Mit dem Vorwurf konfrontiert gestand dieser sein Handeln. Gegen den Mann wird nun im Strafverfahren ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
C. Jung
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 01.11.2025 – 11:36

    POL-PDLD: Landau - Radfahrer stürzt am Ostring - Deutliche Alkoholisierung festgestellt

    Landau (ots) - im Ostring in Landau stürzte in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 03:00 Uhr ein Radfahrer und zog sich dabei Gesichtsverletzungen sowie Schürfwunden an Armen und Beinen zu. Bei dem Verunfallten wurde im Zuge der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme ein Atemalkoholwert von 1,94 Promille festgestellt, welcher somit deutlich über der erlaubten ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 08:50

    POL-PDLD: Jockgrim - betrunken auf E-Scooter

    Jockgrim (ots) - Ein 30-jähriger Mann aus Jockgrim stürzte am Abend des 31.10.2025 während der Fahrt mit seinem E-Scooter. Grund war vorangegangener Alkoholkonsum. Stattliche 2,79 Promille zeigte der polizeiliche Atemalkoholtest an. Da der Mann durch den Sturz auf den Kopf gefallen ist, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurden die oberflächlichen Wunden versorgt und ihm eine Blutprobe entnommen. Rückfragen ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 06:46

    POL-PDLD: Germersheim - Trunkenheit am Vormittag

    Germersheim (ots) - Am Freitagvormittag fiel in Germersheim ein offenbar betrunkener Mann auf einem grünen E-Bike auf. Zeugen beobachteten, wie er beim Aufsteigen gegen einen geparkten Pkw stürzte und anschließend weiterfuhr. Zuvor wurde von Zeugen beschrieben, wie er mit seinem Zweirad durch die Straße fuhr. Der Mann konnte kurz darauf angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab 2,1 Promille. Eine Blutprobe wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren