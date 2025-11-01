PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - betrunken auf E-Scooter

Jockgrim (ots)

Ein 30-jähriger Mann aus Jockgrim stürzte am Abend des 31.10.2025 während der Fahrt mit seinem E-Scooter. Grund war vorangegangener Alkoholkonsum. Stattliche 2,79 Promille zeigte der polizeiliche Atemalkoholtest an. Da der Mann durch den Sturz auf den Kopf gefallen ist, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurden die oberflächlichen Wunden versorgt und ihm eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

S. Bischoff
Polizeiinspektion Wörth
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2
76744 Wörth am Rhein
Telefon 07271 9221-0
Telefax 07271 9221-23
piwoerth.presse@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

