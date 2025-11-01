POL-PDLD: Jockgrim - betrunken auf E-Scooter
Jockgrim (ots)
Ein 30-jähriger Mann aus Jockgrim stürzte am Abend des 31.10.2025 während der Fahrt mit seinem E-Scooter. Grund war vorangegangener Alkoholkonsum. Stattliche 2,79 Promille zeigte der polizeiliche Atemalkoholtest an. Da der Mann durch den Sturz auf den Kopf gefallen ist, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurden die oberflächlichen Wunden versorgt und ihm eine Blutprobe entnommen.
