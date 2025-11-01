POL-PDLD: Schulwegkontrollen
Germersheim (ots)
Am Freitagmorgen wurden im Bereich der August-Keiler-Straße in Germersheim Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Bei 32 gemessenen Fahrzeugen ergaben sich acht Verstöße, bei denen die Höchstgeschwindigkeit in der 30-er Zone, 51 km/h betrug. Zudem wurde ein Gurtverstoß geahndet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Germersheim
Friedrich-Ebert-Str. 5
76726 Germersheim
Tel. 07274-9580
E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell