Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Burrweiler - Missachtung des Stoppschildes

Burrweiler (ots)

Weil ein 27 Jahre alter Autofahrer am Donnerstag (30.10.2025, 15.53 Uhr) das Stoppschild an der Kreuzung L507 missachtete, kam es zum Zusammenstoß mit einem Fahrzeug einer 28 Jahre alten Fahrzeugführerin, die die Weinstraße von Gleisweiler in Richtung Hainfeld befuhr. Durch die Kollision wurden beide Fahrer verletzt und mussten in ein Krankenhaus. An ihren Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtunfallschaden liegt bei über 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

