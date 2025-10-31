Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Radfahrer stürzt und verliert zwei Zähne

Jockgrim (ots)

Donnerstagabend befuhr ein 58-jähriger Radfahrer den Radweg der K10 von Jockgrim kommend in Richtung Wörth. Auf gerader Strecke verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und fiel auf seinen ungeschützten Kopf. Infolge des Sturzes verlor er zwei Zähne. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei Wörth appelliert; tragen Sie stets einen passenden Schutzhelm, um das Risiko schwerer Verletzungen zu reduzieren.

