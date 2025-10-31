POL-PDLD: Leimersheim - Schulwegkontrolle

Germersheim (ots) - Letzte Nacht verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Augenoptikerfiliale in der Ludwigstraße. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274-9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

mehr