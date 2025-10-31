POL-PDLD: Leimersheim - Schulwegkontrolle
Leimersheim (ots)
Am Donnerstag führte die Polizei Germersheim zusammen mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Rülzheim Schulwegkontrollen an der Grundschule in Leimersheim durch. Lediglich bei einer Kontrolle musste ein fehlender Kindersitz beanstandet werden. Ansonsten verhielten sich alle "Elterntaxis" vorbildlich.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274-9580
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell