POL-PDLD: Nachtrag zur Pressemeldung vom 23.10.2025, 16.16 Uhr Hainfeld - Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person
Hainfeld (ots)
Das Ergebnis eines DNA-Abgleichs durch die Rechtsmedizin ergab, dass es sich bei der tödlich verletzten Person um den 56 Jahre alten Mann aus Ramberg handelte, der Ende September als vermisst gemeldet worden war. Somit steht die Identität des Unfallbeteiligten zweifelsfrei fest.
