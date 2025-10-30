PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Nachtrag zur Pressemeldung vom 23.10.2025, 16.16 Uhr Hainfeld - Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

POL-PDLD: Nachtrag zur Pressemeldung vom 23.10.2025, 16.16 Uhr Hainfeld - Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person
Hainfeld (ots)

Das Ergebnis eines DNA-Abgleichs durch die Rechtsmedizin ergab, dass es sich bei der tödlich verletzten Person um den 56 Jahre alten Mann aus Ramberg handelte, der Ende September als vermisst gemeldet worden war. Somit steht die Identität des Unfallbeteiligten zweifelsfrei fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell



