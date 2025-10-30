PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verkehrskontrolle auf der B 35 Rheinbrücke

Germersheim (ots)

Am gestrigen Mittwoch führten das Polizeirevier Philippsburg und die Polizeiinspektion Germersheim im Zeitraum von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr eine gemeinsame, länderübergreifende Kontrollstelle zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, der Kontrolle von Fahrzeugen, an welchen technische Veränderungen vorgenommen wurden sowie zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität / Wohnungseinbruchdiebstahl durch. Die Kontrolle fand auf der Bundesstraße 35 zwischen Philippsburg und Germersheim statt. Im Kontrollzeitraum wurden insgesamt 195 Fahrzeuge und 211 Personen kontrolliert. Vier Autofahrer standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb ihnen eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet wurde. Vier weitere Autofahrer verfügten über keine entsprechende Fahrerlaubnis. Neben zwei Verstößen gegen das Waffengesetzt, hatte ein Autofahrer während der Fahrt sein Handy am Ohr. Zudem gingen der Polizei acht "Gurtmuffel" ins Netz. Auch die mangelnde Sicherung von drei Kindern musste von den Beamten geahndet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274-9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

