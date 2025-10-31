Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Motorradfahrerin

Bad Bergzabern (ots)

Am Donnerstag, 30.10.25 kam es gegen 07:45h in Bad Bergzabern zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 26-jährigen Motorrad- und einer 42-jährigen Autofahrerin, wobei die Zweiradfahrerin leicht am Bein verletzt wurde. An der Kreuzung der Friedrich-Ebert-Straße zur Petronellastraße missachtete die 26-Jährige die Vorfahrt der von rechts kommenden Autofahrerin, weshalb es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell