Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler/Rinnthal - Geschwindigkeitsmessungen in den Abendstunden aufgrund Tunnelsperrung

In den Abendstunden des 30.10.2025 wurden im Bereich Annweiler und Rinnthal aufgrund der nächtlichen Tunnelsperrung der B10 und den daraus resultierenden Umleitungen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Innerhalb von 35 Minuten (23:30 Uhr - 00:05 Uhr) musste in Annweiler in der Landauer Straße bei gemessenen 30 Fahrzeugen lediglich ein Verkehrsteilnehmer beanstandet werden. Bei erlaubten 50 km/h wurde dieser mit 65 km/h gemessen. Es erfolgte eine gebührenpflichtige Verwarnung. Zudem wurde ein LKW kontrolliert, welcher trotz des bestehenden Nachtfahrverbots keine Ausnahmegenehmigung vorweisen konnte. Eine Sicherheitsleistung wurde erhoben und die Weiterfahrt auf der B10 in Richtung Pirmasens untersagt. Weiterhin wurde eine Geschwindigkeitsmessung in Rinnthal in der Hauptstraße durchgeführt. Innerhalb von 45 Minuten (00:15 Uhr - 00:50 Uhr) waren bei 25 gemessenen Fahrzeugen drei Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Bei erlaubten 30 km/h lag die gefahrene Höchstgeschwindigkeit hier bei 45 km/h. Auch hier erfolgten gebührenpflichtige Verwarnungen.

