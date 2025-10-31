PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler/Rinnthal - Geschwindigkeitsmessungen in den Abendstunden aufgrund Tunnelsperrung

Annweiler/Rinnthal (ots)

In den Abendstunden des 30.10.2025 wurden im Bereich Annweiler und Rinnthal aufgrund der nächtlichen Tunnelsperrung der B10 und den daraus resultierenden Umleitungen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Innerhalb von 35 Minuten (23:30 Uhr - 00:05 Uhr) musste in Annweiler in der Landauer Straße bei gemessenen 30 Fahrzeugen lediglich ein Verkehrsteilnehmer beanstandet werden. Bei erlaubten 50 km/h wurde dieser mit 65 km/h gemessen. Es erfolgte eine gebührenpflichtige Verwarnung. Zudem wurde ein LKW kontrolliert, welcher trotz des bestehenden Nachtfahrverbots keine Ausnahmegenehmigung vorweisen konnte. Eine Sicherheitsleistung wurde erhoben und die Weiterfahrt auf der B10 in Richtung Pirmasens untersagt. Weiterhin wurde eine Geschwindigkeitsmessung in Rinnthal in der Hauptstraße durchgeführt. Innerhalb von 45 Minuten (00:15 Uhr - 00:50 Uhr) waren bei 25 gemessenen Fahrzeugen drei Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Bei erlaubten 30 km/h lag die gefahrene Höchstgeschwindigkeit hier bei 45 km/h. Auch hier erfolgten gebührenpflichtige Verwarnungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 08:39

    POL-PDLD: Leimersheim - Schulwegkontrolle

    Leimersheim (ots) - Am Donnerstag führte die Polizei Germersheim zusammen mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Rülzheim Schulwegkontrollen an der Grundschule in Leimersheim durch. Lediglich bei einer Kontrolle musste ein fehlender Kindersitz beanstandet werden. Ansonsten verhielten sich alle "Elterntaxis" vorbildlich. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274-9580 ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 10:48

    POL-PDLD: Germersheim - Einbruch in Brillengeschäft

    Germersheim (ots) - Letzte Nacht verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Augenoptikerfiliale in der Ludwigstraße. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274-9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren