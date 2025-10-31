Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessungen in Oberotterbach

Oberotterbach (ots)

Am Freitagmorgen (31.10.2025) im Zeitraum von 09:20 - 10:25 Uhr wurde die Einhaltung von Tempo 30 in der Weinstraße in Oberotterbach überwacht, da die Straße aufgrund eines nahegelegenen Kindergartens besonders häufig auch von Kindern überquert wird, welche Verkehrssituationen und gefahrene Geschwindigkeiten aufgrund ihres Alters oftmals nur unzureichend einschätzen können.

Es wurden 20 Fahrzeugführer festgestellt, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielten, die Höchstgeschwindigkeit betrug 53 km/h.

In Bezug auf die Gesamtzahl der gemessenen Fahrzeuge war etwa jedes fünfte Fahrzeug zu schnell unterwegs.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell