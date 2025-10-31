PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Edenkoben - Von der Fahrbahn abgekommen

Edenkoben (ots)

Mit 1,7 Promille ist gestern (30.10.2025, 14.26 Uhr) ein 63 Jahre alter Mann in der Villastraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem am Fahrbahnrand abgestellten PKW kollidiert. Dabei erlitt er leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus, wo ihm auch eine angeordnete Blutprobe entnommen wurde. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Für die Bergung des Fahrzeugs musste die Villastraße kurzfristig gesperrt werden. Der Gesamtschaden liegt bei über 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

