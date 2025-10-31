Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Von der Fahrbahn abgekommen

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Mit 1,7 Promille ist gestern (30.10.2025, 14.26 Uhr) ein 63 Jahre alter Mann in der Villastraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem am Fahrbahnrand abgestellten PKW kollidiert. Dabei erlitt er leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus, wo ihm auch eine angeordnete Blutprobe entnommen wurde. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Für die Bergung des Fahrzeugs musste die Villastraße kurzfristig gesperrt werden. Der Gesamtschaden liegt bei über 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell