Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Trunkenheit am Vormittag

Germersheim (ots)

Am Freitagvormittag fiel in Germersheim ein offenbar betrunkener Mann auf einem grünen E-Bike auf. Zeugen beobachteten, wie er beim Aufsteigen gegen einen geparkten Pkw stürzte und anschließend weiterfuhr. Zuvor wurde von Zeugen beschrieben, wie er mit seinem Zweirad durch die Straße fuhr. Der Mann konnte kurz darauf angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab 2,1 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, das E-Bike sichergestellt. Ob am Pkw ein Schaden entstand, ist noch unklar.

