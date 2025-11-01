PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Radfahrer stürzt am Ostring - Deutliche Alkoholisierung festgestellt

Landau (ots)

im Ostring in Landau stürzte in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 03:00 Uhr ein Radfahrer und zog sich dabei Gesichtsverletzungen sowie Schürfwunden an Armen und Beinen zu. Bei dem Verunfallten wurde im Zuge der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme ein Atemalkoholwert von 1,94 Promille festgestellt, welcher somit deutlich über der erlaubten Grenze liegt. Der 18-jährige wurde nach der Erstversorgung durch den ebenfalls involvierten Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und dem einhergehenden Strafverfahren aufgrund Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
C. Jung
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 01.11.2025 – 08:50

    POL-PDLD: Jockgrim - betrunken auf E-Scooter

    Jockgrim (ots) - Ein 30-jähriger Mann aus Jockgrim stürzte am Abend des 31.10.2025 während der Fahrt mit seinem E-Scooter. Grund war vorangegangener Alkoholkonsum. Stattliche 2,79 Promille zeigte der polizeiliche Atemalkoholtest an. Da der Mann durch den Sturz auf den Kopf gefallen ist, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurden die oberflächlichen Wunden versorgt und ihm eine Blutprobe entnommen. Rückfragen ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 06:46

    POL-PDLD: Germersheim - Trunkenheit am Vormittag

    Germersheim (ots) - Am Freitagvormittag fiel in Germersheim ein offenbar betrunkener Mann auf einem grünen E-Bike auf. Zeugen beobachteten, wie er beim Aufsteigen gegen einen geparkten Pkw stürzte und anschließend weiterfuhr. Zuvor wurde von Zeugen beschrieben, wie er mit seinem Zweirad durch die Straße fuhr. Der Mann konnte kurz darauf angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab 2,1 Promille. Eine Blutprobe wurde ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 06:45

    POL-PDLD: Schulwegkontrollen

    Germersheim (ots) - Am Freitagmorgen wurden im Bereich der August-Keiler-Straße in Germersheim Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Bei 32 gemessenen Fahrzeugen ergaben sich acht Verstöße, bei denen die Höchstgeschwindigkeit in der 30-er Zone, 51 km/h betrug. Zudem wurde ein Gurtverstoß geahndet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Germersheim Friedrich-Ebert-Str. 5 76726 Germersheim Tel. 07274-9580 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren