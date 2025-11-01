Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Radfahrer stürzt am Ostring - Deutliche Alkoholisierung festgestellt

Landau (ots)

im Ostring in Landau stürzte in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 03:00 Uhr ein Radfahrer und zog sich dabei Gesichtsverletzungen sowie Schürfwunden an Armen und Beinen zu. Bei dem Verunfallten wurde im Zuge der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme ein Atemalkoholwert von 1,94 Promille festgestellt, welcher somit deutlich über der erlaubten Grenze liegt. Der 18-jährige wurde nach der Erstversorgung durch den ebenfalls involvierten Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und dem einhergehenden Strafverfahren aufgrund Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

