Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - mit Promille auf der Autobahn

Kandel (ots)

Am 01.11.2025 gegen 05:45 Uhr befuhr eine 42-jährige Frau aus Pirmasens mit ihrem PKW die A65 im Bereich der Baustelle bei Kandel. Dort fuhr sie gegen einen Fahrbahnteiler und beschädigte ihren Reifen derart, dass sie nicht mehr weiterfahren konnte. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme konnte Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Test ergab 1,11 Promille. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und der Frau eine Blutprobe entnommen.

