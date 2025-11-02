POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
Landau (ots)
Am 02.11.2025 gegen 14:20 Uhr kam es an der Anschlussstelle Landau-Süd, Auffahrt in Richtung Karlsruhe, zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger PKW-Fahrer aus der Südpfalz kam im Auffahrtsbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Bankett zum Stehen. Dabei entstanden Schäden am Fahrzeug, am Bankett sowie an einem Leitpfosten. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Unfallverursacher feststellten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.
