Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leinsweiler - Schlafend auf Fahrersitz

Leinsweiler (ots)

Am 02.11.2025 konnte gegen 03:55 Uhr in Leinsweiler ein PKW festgestellt werden, in welchem eine männliche Person auf dem Fahrersitz schlief. Auf Ansprache konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Es konnten Anzeichen erlangt werden, wonach der 28-Jährige zuvor mit dem PKW gefahren ist. Auf Vorhalt gab dieser an, von Klingenmünster nach Leinweiler gefahren zu sein. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Daher wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

