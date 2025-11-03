PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - Randalierer beschädigt PKW

Hagenbach (ots)

Am Sonntag gegen 14.15h wurde die Polizei nach Hagenbach in die Friedensstraße wegen eines Randalierers gerufen. Vor Ort befand sich die gemeldete Person in einem Ausnahmezustand und hatte bereits einen PKW massiv beschädigt. Durch die eingesetzten Beamten konnte der Randalierer widerstandslos gefesselt und einer Fachklinik zugeführt werden. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
F. Herder, Pressestelle
Telefon: 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 14:39

    POL-PDLD: Neupotz - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der B9

    Neupotz (ots) - Am Sonntag gegen 14:55h ereignete sich auf der B9 bei Neupotz in Fahrtrichtung Germersheim ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Ein 47-jähriger Mann aus dem Kreis Germersheim näherte sich mit seinem Alfa Romeo auf dem rechten Fahrstreifen einem vor ihm fahrenden Opel und fuhr ihm mit hoher Geschwindigkeit in das Heck. Der Opel schleuderte auf die linke Spur in einem dort befindlichen VW. Der VW-Fahrer ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 10:13

    POL-PDLD: Landau - Defektes Abblendlicht mündet in Blutentnahme

    Landau (ots) - Am 03.11.2025 wurde gegen 16:45 Uhr ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer in der Industriestraße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen, da sein Abblendlicht defekt war. Während der Kontrolle ergaben sich Anzeichen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Unter anderem konnte deutlicher Cannabisgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren