POL-PDLD: Hagenbach - Randalierer beschädigt PKW
Hagenbach (ots)
Am Sonntag gegen 14.15h wurde die Polizei nach Hagenbach in die Friedensstraße wegen eines Randalierers gerufen. Vor Ort befand sich die gemeldete Person in einem Ausnahmezustand und hatte bereits einen PKW massiv beschädigt. Durch die eingesetzten Beamten konnte der Randalierer widerstandslos gefesselt und einer Fachklinik zugeführt werden. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.
