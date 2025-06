Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: HAR - Gesuchter Dieb bei der Einreise aus Dänemark festgestellt und verhaftet

Harrislee (ots)

Er kam in Begleitung seiner Ehefrau in einem dänischen PKW am ehemaligen Grenzübergang Kupfermühle zur Einreise. Bei der Kontrolle stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag.

Gestern Mittag gegen 11.00 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen am ehemaligen Grenzübergang Kupfermühle (Harrislee) einen dänischen Audi. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann von einer Staatsanwaltschaft wegen Diebstahl gesucht wurde. Er hatte noch eine Haftstrafe von sechs Monaten zu verbüßen, weil er sich seinerzeit der ergangenen Strafantrittsladung nicht gestellt hatte.

Jetzt wurde der 66-jährige Russe vor Ort verhaftet und für die nächsten sechs Monate in die JVA eingeliefert. Weil er kein Aufenthaltsrecht für die Bundesrepublik besaß, erwartet ihn noch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz.

Auch gegen seine armenische Ehefrau wurde ein Strafverfahren nach dem Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Sie musste nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zurück nach Dänemark.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell