POL-PDLD: Landau - Querende Fußgänger angefahren

Landau (ots)

Am 03.11.2025 befuhr gegen 11:40 Uhr ein 31-jähriger BMW-Fahrer die Dammühlstraße vom Hauptbahnhof kommend in Landau. Kurz vor der Horstbrücke wollten zwei Fußgängerinnen (41 und 63 Jahre alt) die Straße queren. Der BMW-Fahrer übersah die Fußgängerinnen und kollidierte mit geringer Geschwindigkeit mit diesen. In der Folge kollidierte der BMW-Fahrer noch mit einem weiteren 67-jährigen PKW-Fahrer. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 500 Euro. Die beiden Fußgängerinnen wurden durch den Aufprall jeweils leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 31-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Daher wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wird sich nun in Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

