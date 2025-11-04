PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Neuburg - Alkoholfahrt beendet; Fahrer muss Führerschein abgeben

Neuburg (ots)

Montagabend kontrollierten Polizeibeamte einen Fahrzeugführer in der Kehlstraße. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,76 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es folgte die Blutentnahme auf der Dienststelle. Der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen "Trunkenheit im Verkehr" wurde eingeleitet. Der Beschuldigte darf bis zur weiteren Entscheidung der Staatsanwaltschaft kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug mehr führen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth
Pressestelle

Telefon: 07271-9221-1803
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

