POL-PDLD: Randalierende Person am Bahnhof unterwegs

Landau (ots)

Im Laufe des Samstags, dem 01.11.25, fiel eine 41-jährige Person mehrfach zu unterschiedlichen Zeiten rund um das Bahnhofsgebäude in Landau auf. Diese Person schrie lautstark herum, beleidigte Passanten, rempelte Besucher des Bahnhofs an und schlug mehrfach gegen dort aufgestellte Automaten und den Fahrstuhl des Bahnhofs. Nachdem die Person sich auch aufs Gleisbett begeben hatte, konnte diese gegen 17.00 Uhr von der Polizei endlich angetroffen werden. Aufgrund des Verhaltens der Person, musste der 41-jährige Mann auch durch die eingesetzten Beamten in Gewahrsam genommen werden. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Landau unter der 06341 / 2870 oder per Email: pilandau@polzei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

