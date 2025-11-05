Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - alkoholisiert Ampel gerammt

Hagenbach (ots)

Dienstagnachmittag beschädigte ein 43-jähriger Mann mit seinem LKW die Ampelanlage in Höhe des Sportplatzes und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug im Bereich Geranienweg festgestellt werden. Das Fahrzeug hatte aufgrund des Zusammenstoßes eine Panne. Beim Fahrer konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Test ergab 2,3 Promille. Der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt. Es folgte die Blutentnahme auf der Dienststelle. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Verbandsgemeinde Hagenbach wurde über die Schäden in Kenntnis gesetzt. Die Ampel ist weiterhin funktionstüchtig.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell