Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - alkoholisiert Ampel gerammt

Hagenbach (ots)

Dienstagnachmittag beschädigte ein 43-jähriger Mann mit seinem LKW die Ampelanlage in Höhe des Sportplatzes und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug im Bereich Geranienweg festgestellt werden. Das Fahrzeug hatte aufgrund des Zusammenstoßes eine Panne. Beim Fahrer konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Test ergab 2,3 Promille. Der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt. Es folgte die Blutentnahme auf der Dienststelle. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Verbandsgemeinde Hagenbach wurde über die Schäden in Kenntnis gesetzt. Die Ampel ist weiterhin funktionstüchtig.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth
Pressestelle

Telefon: 07271-9221-1803
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
  • 05.11.2025 – 11:44

    POL-PDLD: Kuhardt - Einbruch in Wohnhaus

    Kuhardt (ots) - Im Tagesverlauf des 04.11.2025 hebelten bislang unbekannte Täter das Kellerfenster eines Einfamilienhauses im Südring in Kuhardt auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Objekt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Germersheim ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 11:44

    POL-PDLD: Lingenfeld - Kontrolle Durchfahrtsverbot

    Lingenfeld (ots) - Am Dienstagmorgen, den 04.11., wurde das Durchfahrtsverbot am Hirschgraben in Lingenfeld überwacht. Innerhalb des Kontrollzeitraums von 40 Minuten wurden sieben Fahrzeugführer gebührenpflichtig verwarnt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274/958-1602 ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 09:28

    POL-PDLD: Randalierende Person am Bahnhof unterwegs

    Landau (ots) - Im Laufe des Samstags, dem 01.11.25, fiel eine 41-jährige Person mehrfach zu unterschiedlichen Zeiten rund um das Bahnhofsgebäude in Landau auf. Diese Person schrie lautstark herum, beleidigte Passanten, rempelte Besucher des Bahnhofs an und schlug mehrfach gegen dort aufgestellte Automaten und den Fahrstuhl des Bahnhofs. Nachdem die Person sich auch aufs Gleisbett begeben hatte, konnte diese gegen 17.00 ...

    mehr
