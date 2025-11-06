PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - ¬Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht

Landau (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (04./05.11.2025) beschädigten bislang unbekannte Täter einen in Landau in der Queichheimer Hauptstraße abgestellten PKW. Ein Reifen wurde beschädigt sowie der Lack zerkratzt. Der Sachschaden liegt bei ca. 2100 Euro. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 13:23

    POL-PDLD: Hagenbach - alkoholisiert Ampel gerammt

    Hagenbach (ots) - Dienstagnachmittag beschädigte ein 43-jähriger Mann mit seinem LKW die Ampelanlage in Höhe des Sportplatzes und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug im Bereich Geranienweg festgestellt werden. Das Fahrzeug hatte aufgrund des Zusammenstoßes eine Panne. Beim Fahrer konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Test ergab ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 11:44

    POL-PDLD: Kuhardt - Einbruch in Wohnhaus

    Kuhardt (ots) - Im Tagesverlauf des 04.11.2025 hebelten bislang unbekannte Täter das Kellerfenster eines Einfamilienhauses im Südring in Kuhardt auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Objekt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Germersheim ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 11:44

    POL-PDLD: Lingenfeld - Kontrolle Durchfahrtsverbot

    Lingenfeld (ots) - Am Dienstagmorgen, den 04.11., wurde das Durchfahrtsverbot am Hirschgraben in Lingenfeld überwacht. Innerhalb des Kontrollzeitraums von 40 Minuten wurden sieben Fahrzeugführer gebührenpflichtig verwarnt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274/958-1602 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren