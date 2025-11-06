POL-PDLD: Landau - ¬Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht
Landau (ots)
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (04./05.11.2025) beschädigten bislang unbekannte Täter einen in Landau in der Queichheimer Hauptstraße abgestellten PKW. Ein Reifen wurde beschädigt sowie der Lack zerkratzt. Der Sachschaden liegt bei ca. 2100 Euro. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de zu melden.
