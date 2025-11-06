POL-PDLD: Kapsweyer - In den Morgenstunden ohne Führerschein unterwegs
Kapsweyer (ots)
Am heutigen Donnerstag wurde um 05:20h in Kapsweyer ein 41-jähriger Mann mit seinem Pkw Peugeot einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.
