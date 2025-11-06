PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kapsweyer - In den Morgenstunden ohne Führerschein unterwegs

Kapsweyer (ots)

Am heutigen Donnerstag wurde um 05:20h in Kapsweyer ein 41-jähriger Mann mit seinem Pkw Peugeot einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

