LPI-SHL: Mit dem Fahrrad gestürzt

Bad Salzungen (ots) - Ein 56-jähriger Autofahrer befuhr Mittwochnachmittag die August-Bebel-Straße in Bad Salzungen. Er wollte nach links in die Büßergasse abbiegen und übersah dabei ein entgegenkommendes Moped. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 17-jährige Zweiradfahrer leicht verletzte. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: ...

