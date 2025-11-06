POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach - Berauscht unterwegs
Schweigen-Rechtenbach (ots)
Unter Drogeneinfluss Auto gefahren ist am Mittwoch, 13:15h ein 42-jähriger Mann. Da er durch die Polizei kontrolliert wurde, erwartet ihn ein Strafverfahren. Die Weiterfahrt wurde untersagt und durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.
