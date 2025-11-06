PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach - Berauscht unterwegs

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Unter Drogeneinfluss Auto gefahren ist am Mittwoch, 13:15h ein 42-jähriger Mann. Da er durch die Polizei kontrolliert wurde, erwartet ihn ein Strafverfahren. Die Weiterfahrt wurde untersagt und durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

