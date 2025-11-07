POL-PDLD: Landau - Kurzzeitkennzeichen abgelaufen
Landau (ots)
Am 06.11.2025 wurde gegen 10:30 Uhr eine 29-jährige Mercedes-Fahrerin im Horstring in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen, da die angebrachten Kurzzeitkennzeichen bereits seit dem 28.10.2025 abgelaufen waren. Folglich wurde die Weiterfahrt untersagt. Der PKW Mercedes musste abgeschleppt werden. Die 29-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Versicherungsschutz verantworten müssen.
