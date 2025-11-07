Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Nach Bedrohung in die Zelle

Landau (ots)

Am 06.11.2025 wurde die Polizei Landau gegen 20:50 Uhr hinsichtlich einer aggressiven Person am Busbahnhof in Landau verständigt. Es stellte sich heraus, dass ein 39-Jähriger eine 5-köpfie Personengruppe mit einem langen spitzen Gegenstand bedrohte. Der 39-Jährige konnte festgestellt und gefesselt werden. Das Tatmittel konnte nicht aufgefunden werden. Er war alkoholisiert, ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Aufgrund seines Gebarens qualifizierte er sich für eine Ausnüchterung im polizeilichen Gewahrsam. Zudem wird er sich in einem Strafverfahren wegen Bedrohung verantworten müssen.

