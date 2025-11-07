PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Brand auf Wertstoffhof

Edenkoben (ots)

Um 03.20 Uhr wurde am heutigen Morgen (07.11.2025) ein Brand auf einem Wertstoffhof in den Seewiesen gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache entzündete sich ein Mischabfalllagerplatz und verursachte ersten Ermittlungen zufolge einen Sachschaden von über 50.000 Euro. Mit über 50 Einsatzkräften war die Feuerwehr vor Ort und bekämpfte die Brandstelle. Die Löscharbeiten waren um 08.30 Uhr beendet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

