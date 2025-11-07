Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Brand auf Wertstoffhof

Edenkoben (ots)

Um 03.20 Uhr wurde am heutigen Morgen (07.11.2025) ein Brand auf einem Wertstoffhof in den Seewiesen gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache entzündete sich ein Mischabfalllagerplatz und verursachte ersten Ermittlungen zufolge einen Sachschaden von über 50.000 Euro. Mit über 50 Einsatzkräften war die Feuerwehr vor Ort und bekämpfte die Brandstelle. Die Löscharbeiten waren um 08.30 Uhr beendet. Die Ermittlungen dauern an.

