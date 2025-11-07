Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim - Riskantes Überholmanöver - Zeugen gesucht

Billigheim-Ingenheim (ots)

Am 06.11.2025 befuhr gegen 16:27 Uhr ein 43-jähriger PKW-Fahrer die B38 von Niederhorbach kommend in Fahrtrichtung Ingenheim. Hierbei sei er von einem Fahrer eines Kleintransporters mit französischem Kennzeichen zunächst durch dichtes Auffahren genötigt worden. In einer Linkskurve sei er dann von dem Kleintransporter trotz Gegenverkehrs überholt worden. Sowohl der PKW des Gegenverkehrs als auch der 43-Jährige mussten eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Fahrer des PKW des Gegenverkehrs ist bisher nicht bekannt. Im weiteren Verlauf konnte der Kleintransporter einer Kontrolle unterzogen werden. Der 26-Jährige wird sich nun in Strafverfahren wegen Nötigung sowie Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

