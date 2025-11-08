Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall zwischen PKW und Regionalbahn

Oberhausen (ots)

Am heutigen Morgen kam es um kurz vor 10 Uhr zu einem Unfall zwischen einem PKW und einer Regionalbahn bei Oberhausen. Der beteiligte PKW-Fahrer befuhr einen Feldweg nördlich von Oberhausen und wollte an einem unbeschrankten Bahnübergang die Gleise in Richtung Oberhausen überqueren. Hierbei übersah er die in Fahrtrichtung Bad Bergzabern fahrende Regionalbahn. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch in der Regionalbahn eine automatische Notbremsung ausgelöst wurde. Der 78-jährige PKW-Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und durch die eingesetzten Rettungskräfte im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. Der Zugführer stand nach dem Unfall unter Schock und wurde entsprechend betreut. Die neun Fahrgäste des Zuges wurden nicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme waren neben der Polizei Bad Bergzabern auch die Bundespolizei Kandel, Rettungskräfte sowie mehrere Feuerwehreinheiten aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern im Einsatz. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell