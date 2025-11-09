PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Wörth (ots)

Zu einem erneuten Wohnungseinbruchdiebstahl kam es am 08.11.2025 in Hagenbach. Demnach sind bislang unbekannte Täter über die vermutlich angekippte Balkontür in die im 1. Sock gelegene Wohnung eingedrungen und haben dort diverse Schränke durchwühlt. Die angekippte Tür konnte dabei leicht aufgehebelt werden. Die Polizei rät zu mehr Achtsamkeit, insbesondere in der dunklen Jahreszeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 07:30

    POL-PDLD: Neupotz - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

    Wörth (ots) - Eine Untersagung der Weiterfahrt war das Ergebnis einer Verkehrskontrolle auf der L549 bei Neupotz. Demnach konnte der Fahrer eines Transporters mit Anhänger am 08.11.2025, gegen 09:45 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer konnte zwar einen Führerschein vorweisen, jedoch entsprach die Fahrerlaubnisklasse nicht den Anforderungen. Somit wurde eine Weiterfahrt untersagt und ein ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 15:12

    POL-PDLD: Einbruch in Einfamilienhaus

    Niederotterbach (ots) - Im Verlauf des 07.11.2025 kam es in Niederotterbach, in der Gartenstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Durch die unbekannte Täterschaft konnte das Anwesen betreten werden. Es wurde unter anderem Schmuck entwendet. Details zur Tat und der genaue Tathergang sind Teil der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden darum gebeten, sich mit der ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 15:11

    POL-PDLD: Verkehrsunfall zwischen PKW und Regionalbahn

    Oberhausen (ots) - Am heutigen Morgen kam es um kurz vor 10 Uhr zu einem Unfall zwischen einem PKW und einer Regionalbahn bei Oberhausen. Der beteiligte PKW-Fahrer befuhr einen Feldweg nördlich von Oberhausen und wollte an einem unbeschrankten Bahnübergang die Gleise in Richtung Oberhausen überqueren. Hierbei übersah er die in Fahrtrichtung Bad Bergzabern fahrende Regionalbahn. Es kam zum Zusammenstoß der beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren