POL-PDLD: Martinus-Markt verlief aus polizeilicher Sicht ruhig

Sankt Martin (ots)

Der am Wochenende veranstaltete Martinus- Markt in Sankt Martin wurde von zahlreichen Besucherinnen und Besuchern gut angenommen. Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung an allen Tagen insgesamt ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. Im Rahmen von Abfahrtskontrollen stellten die eingesetzten Polizeibeamten einen Verstoß wegen Alkohol am Steuer fest. Gegen die 34-jährige Fahrerin aus Baden- Württemberg wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sie muss mit einer Geldbuße in Höhe von 500 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Die Polizei zeigt sich insgesamt zufrieden mit dem Verlauf des Festes und bedankt sich bei den Besucherinnen und Besuchern für das besonnene Verhalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

