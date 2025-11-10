PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Barbelroth/Dierbach/Kapellen-Drusweiler - Mit 2,46 Promille im

POL-PDLD: Barbelroth/Dierbach/Kapellen-Drusweiler - Mit 2,46 Promille im
Barbelroth/Dierbach/Kapellen-Drusweiler (ots)

Am Donnerstag, 06. November befuhr abends gegen 17:30h ein 57-jähriger Mann mit seinem schwarzen VW Tiguan die L544 von Barbelroth in Richtung Steinfeld in starken Schlangenlinien. Letztlich konnte das Fahrzeug durch die Polizei in einem Feldweg zwischen dem Deutschhof und Kapellen gestoppt werden. Der Fahrzeugführer hatte eine Atemalkoholkonzentration von 2,46 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Am VW Tiguan konnten mehrere augenscheinlich frische Unfallschäden festgestellt werden. Diese befanden sich unter anderem an der linken Seite der Frontstoßstange(siehe Bild) sowie am linken Außenspiegel mit einer Anstoßhöhe im Bereich 115-119cm. Zeugen, welche ein eventuelles Unfallgeschehen beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

