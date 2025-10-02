Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Brand in Chemiebetrieb in Arnsberg-Bruchhausen - Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert Ausbreitung

Arnsberg (ots)

Arnsberg-Bruchhausen. Am späten Dienstagabend, dem 30. September 2025, kam es in einem Chemiebetrieb im Ortsteil Bruchhausen zu einem Brandereignis, das einen umfangreichen Feuerwehreinsatz erforderlich machte. Gegen 22:18 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, nachdem es in der Isolierung eines Produktionsbehälters zu einem Brand gekommen war.

Vor Ort rückten sowohl die städtische Feuerwehr als auch die Betriebsfeuerwehr des Unternehmens aus. Insgesamt waren rund 70 Einsatzkräfte beteiligt, darunter vier Atemschutztrupps, die mit C-Rohren gegen die Flammen vorgingen. Die Isolierung des betroffenen Behälters wurde entfernt und gezielt abgelöscht, um eine Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Produktionsbereiche zu verhindern.

Der Einsatz konnte um 23:20 Uhr erfolgreich beendet werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Dank des schnellen und koordinierten Eingreifens der Einsatzkräfte konnte ein größerer Schaden vermieden werden. Die Feuerwehr lobte insbesondere die gute Zusammenarbeit mit der Betriebsfeuerwehr und das besonnene Vorgehen aller Beteiligten. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und wird durch die zuständigen Stellen untersucht.

