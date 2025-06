POL-PDMT: Nachtragsmeldung zu dem Polizeieinsatz in Nieder- und Obererbach

Montabaur (ots) - Zum gegenwärtigen Zeitpunkt laufen im Bereich der genannten Ortschaften polizeiliche Suchmaßnahmen nach Autodieben. Ein am gestrigen Tag in Hundsangen entwendeter Fiat Ducato fiel in der Nacht um 00:30 in der Ortslage Obererbach auf, als dort fünf dunkel gekleidete Personen in der Hauptstraße aus dem Fahrzeug stiegen und sich auf einem Privatgrundstück aufhielten. Durch Zeugen und Anwohner wurden ...

mehr