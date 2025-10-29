FW-PL: Ortsteil Pasel - Brand in Mehrfamilienhaus

Feuerwehr Plettenberg

Ortsteil Pasel - Brand in Mehrfamilienhaus

Plettenberg

Heute morgen gegen 02:40 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in die Lindenalle im Ortsteil Pasel alarmiert. Da die Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses bei Eintreffen der ersten Kräfte bereits in voller Ausdehnung brannte, wurde das Alarmstichwort von Feuer 1 auf Feuer 2 erhöht, wodurch ein weiterer Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr zur Einsatzstelle nachgefordert wurde. Nachdem das Gebäude durch die Feuerwehr geräumt war und sich keine Personen mehr im Gebäude befanden, gingen die Einsatzkräfte mit insgesamt drei Strahlrohren zur Brandbekämpfung in die Brandwohnung vor. Nachdem der Brand unter Kontrolle gebracht wurde, wurde der Wohnraum im Rahmen der Nachlöscharbeiten mittels Schaumrohr mit Löschschaum eingeschäumt, um alle Glutnester abzulöschen. Während der umfangreichen Löscharbeiten wurden insgesamt sieben Hausbewohner vom Rettungsdienst untersucht und betreut, es wurde jedoch niemand verletzt. Der Einsatz war nach circa drei Stunden beendet und die Einsatzstelle wurde an den Eigentümer übergeben. Im Einsatz waren rund 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Neben den hauptamtlichen Kräfte waren die ehreamtlichen Löschzüge 3 (Eiringhausen, Ohle, Selscheid) und 1 (Stadtmitte, Landemert) im Einsatz. Die Löschgruppe Holthausen besetzte die Wache, um den Grundschutz für die Viertälerstadt weiter zu gewährleisten.

Gegen 06:40 Uhr wurde die Feuerwehr abermals zur selben Adresse alarmiert. Ein unentdecktes Glutnest und einer Zwischendecke war wieder aufgeflammt und das Feuer drohte, auf die darüberliegende Wohnung überzugreifen. Die Einsatzkräfte waren jedoch schnell genug vor Ort und konnten auch diesen Brand bekämpfen.

Die Brandstelle wird im Laufe des Tages nochmals kontrolliert werden, um das Aufflammen weiterer Glutnester zu unterbinden.

Zur Brandursache und Schadenhöhe trifft die Feuerwehr keine Aussage.

