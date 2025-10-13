Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Interkommunale Übung. Löschzug Stadtmitte Werdohl und Löschgruppe Ohle Plettenberg trainieren gemeinsam

Plettenberg (ots)

Am 12.10.2025 haben der Löschzug Stadtmitte und die Löschgruppe Ohle eine gemeinsame Übung durchgeführt. Insgesamt waren 32 Einsatzkräfte an dem realistisch gestalteten Szenario beteiligt.

Angenommen wurden zwei schwere Verkehrsunfälle. Eines der Fahrzeuge lag auf der Seite, drei Personen wurden darin eingeklemmt. Ein weiteres Fahrzeug fuhr frontal auf einen parkenden LKW auf, auch hier mussten zwei Personen befreit werden. Beim Aufprall wurde ein Kind aus dem Fahrzeug geschleudert und galt zunächst als vermisst.

Zur Abarbeitung der komplexen Lage wurden drei Einsatzabschnitte gebildet. Der Löschzug Stadtmitte übernahm die technische Rettung am schwarzen Pkw und konnte dabei das vermisste Kind auffinden. Die Löschgruppe Ohle führte zeitgleich die technische Rettung am zweiten Fahrzeug durch, unterstützt von Kräften des Löschzugs Stadtmitte.

Der stellvertretende Löschgruppenführer Kristian Sandor von der Löschgruppe Ohle und Zugführer Lars Dittmann vom Löschzug Stadtmitte zeigten sich nach Abschluss der Übung sehr zufrieden. Beide betonten die gute Zusammenarbeit und das hohe Engagement aller Beteilig-ten.

