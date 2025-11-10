Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Albersweiler - Mit Samuraischwert bedroht

Albersweiler (ots)

Am 09.11.2025 erhielt gegen 22:50 Uhr die Polizei Landau Kenntnis von einer Bedrohung in Albersweiler in der Schmiedgasse. Vor Ort soll ein 35-Jähriger an der Anschrift eines 52-Jährigen erschienen sein. Der 35-Jährige soll den 52-Jährigen durch Vorhalten eines Samurai-Schwertes bedroht haben. Der 52-Jährige schloss sodann sein Hoftor und verständigte die Polizei. Vor Ort konnte der 35-Jährige festgestellt werden. Das Samuraischwert wurde durch diesen ausgehändigt. Dieses wurde mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Gefährderansprache wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein Strafverfahren wegen Bedrohung wurde eingeleitet.

