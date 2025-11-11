POL-PDLD: Wohnungseinbruch in der Badstraße
Landau (ots)
Am Montag, 10.11.2025, kam es zwischen 09:30 Uhr und 11:15 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Badstraße. Unbekannte öffneten die Wohnungstür gewaltsam und entwendeten Bargeld. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Landau in Verbindung zu setzen.
