POL-PDLD: Unter THC-Einfluss mit dem Auto unterwegs
Niederhorbach (ots)
Am Montag, 10.11.25 wurde gegen 09:30h ein 63-jähriger Mann mit seinem Pkw in Niederhorbach kontrolliert. Hierbei konnte eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Aus diesem Grund wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt untersagt.
