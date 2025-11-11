PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter THC-Einfluss mit dem Auto unterwegs

Niederhorbach (ots)

Am Montag, 10.11.25 wurde gegen 09:30h ein 63-jähriger Mann mit seinem Pkw in Niederhorbach kontrolliert. Hierbei konnte eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Aus diesem Grund wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 14:40

    POL-PDLD: Wohnungseinbruch in der Badstraße

    Landau (ots) - Am Montag, 10.11.2025, kam es zwischen 09:30 Uhr und 11:15 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Badstraße. Unbekannte öffneten die Wohnungstür gewaltsam und entwendeten Bargeld. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Landau in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau kilandau@polizei.rlp.de Bachmann KHK'in Telefon: 06341-287-0 ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 11:15

    POL-PDLD: Exhibitionist festgestellt

    Landau (ots) - Am 10.11.2025 sprach gegen 07:45 Uhr ein 35-Jähriger zwei jeweils 15-jährige Schülerinnen im Prießnitzweg in Landau an. Kurz danach entblößte er sein Glied. Die Schülerinnen ließen sich hierdurch nicht beirren und gingen weiter. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der 35-Jährige im Schillerpark festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Er schrie lauthals herum und befand sich ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 10:16

    POL-PDLD: Landau - Bedroht und geklaut - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Am 10.11.2025 wurde der Polizei Landau gegen 16:40 Uhr eine Person gemeldet, welche vor einem Supermarkt in der Königstraße Passanten anpöbeln würde. Zum Nachteil eines 47-Jährigen sei es zudem zu einer strafrechtlich relevanten Bedrohung gekommen. Vor Ort konnte der 37-jährige Beschuldigte einer Kontrolle unterzogen werden. Dieser war erheblich alkoholisiert. Im Rahmen von durchgeführten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren