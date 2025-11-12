PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Jockgrim - Morgens mit 4,33 Promille unterwegs

Jockgrim (ots)

Nach einen Zeugenhinweis am 11.11.2025 gegen 07.30h über einen betrunkenen Autofahrer in Jockgrim, überprüfte die Polizei die Verkehrstüchtigkeit des Autofahrers. Ein Alkoholtest ergab stolze 4,33 Promille. Dem 31-jährigen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und er darf bis auf Weiteres kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug mehr führen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Auch die Führerscheinstelle erhielt eine Information. Zur Ausnüchterung musste der Mann im Anschluss noch einige Zeit im Gewahrsam der Polizei verbringen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
F. Herder, Pressestelle
Telefon: 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau

