Polizei Düsseldorf

POL-D: Lierenfeld - Einbruch in Autohaus - 24-Jähriger auf dem Dach des Geschäftes festgenommen

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Sonntag, 09. November 2025, 14:00 Uhr

Am Sonntagnachmittag brach ein 24-jähriger Ukrainer in ein Autohaus auf der Karl-Geusen-Straße ein. Polizisten nahmen ihn noch vor Ort auf dem Dach des Gebäudes fest.

Gegen 14:00 Uhr informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei darüber, dass ein junger Mann die Scheibe eines Autohauses auf der Karl-Geusen-Straße eingeschlagen und sich so Zutritt zu dem Geschäft verschafft hatte. Die alarmierten Polizisten umstellten das Gebäude und durchsuchten dieses. Hierbei konnten sie einen 24-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen auf dem Dach widerstandslos festnehmen. Er trug eine Mitarbeiterjacke des Autohauses.

Zuvor hatte der Mann offensichtlich die Geschäftsräume nach Beute durchsucht. Die Ermittlungen dauern an.

