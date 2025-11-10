POL-D: Lierenfeld - Einbruch in Autohaus - 24-Jähriger auf dem Dach des Geschäftes festgenommen
Düsseldorf (ots)
Tatzeit: Sonntag, 09. November 2025, 14:00 Uhr
Am Sonntagnachmittag brach ein 24-jähriger Ukrainer in ein Autohaus auf der Karl-Geusen-Straße ein. Polizisten nahmen ihn noch vor Ort auf dem Dach des Gebäudes fest.
Gegen 14:00 Uhr informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei darüber, dass ein junger Mann die Scheibe eines Autohauses auf der Karl-Geusen-Straße eingeschlagen und sich so Zutritt zu dem Geschäft verschafft hatte. Die alarmierten Polizisten umstellten das Gebäude und durchsuchten dieses. Hierbei konnten sie einen 24-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen auf dem Dach widerstandslos festnehmen. Er trug eine Mitarbeiterjacke des Autohauses.
Zuvor hatte der Mann offensichtlich die Geschäftsräume nach Beute durchsucht. Die Ermittlungen dauern an.
