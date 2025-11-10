Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte/Friedrichstadt - Mutmaßlicher Raub - Flucht-Pkw landet auf Dach - Festnahmen

Düsseldorf (ots)

Ereigniszeit: Montag, 10. November 2025, 02:40 Uhr

Nach einem mutmaßlichen Raubdelikt kam es in der Düsseldorfer Innenstadt zu einer Verfolgungsfahrt. Der Fahrer des Flucht-Pkw verlor hierbei die Kontrolle über das Auto, sodass sich der Wagen am Fürstenplatz überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Eine Streifenwagenbesatzung beobachtete in der Nacht zu Montag auf der Karlstraße einen mutmaßlichen Raub. Hierbei schlug ein 15-jähriger Tatverdächtiger eine Frau und entwendete ihre Handtasche. Der 15-Jährige stieg unmittelbar danach in einen wartenden Pkw, der daraufhin in Richtung Graf-Adolf-Platz flüchtete. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, doch der Fahrer des Pkw, nach ersten Ermittlungen ein 21-jähriger Bulgare, missachtete sämtliche Anhaltezeichen, beschleunigte das Fahrzeug stark und versuchte sich der Kontrolle durch die Polizisten zu entziehen. Hierbei fuhr der Pkw mit zum Teil rund 100 km/h durch die Innenstadt. Am Fürstenplatz verlor der Fahrer dann in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen, ein VW Polo, kollidierte mit mehreren Fahrradbügeln und den daran angeschlossenen Fahrrädern sowie einem Verkehrszeichen. Der Wagen kam auf dem Dach zum Liegen. Das Duo konnte von den Einsatzkräften festgenommen werden.

Ein freiwilliger Drogenvortest schlug sowohl bei dem 15-Jährigen als auch bei dem 21-Jährigen positiv an. Beiden wurden Blutproben entnommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Fluchtfahrzeug wenige Tage zuvor als gestohlen gemeldet worden war. Ob die beiden Tatverdächtigen auch für den Kfz-Diebstahl in Frage kommen, ist Teil der weiteren Ermittlungen. Der 21-Jährige soll heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

