POL-D: Oberbilk - Ellerstraße/Kruppstraße - Schwerer Verkehrsunfall - Pkw erfasst Fußgänger - 70-Jähriger mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Sonntag, 9. November 2025, 01:03 Uhr

Aus bislang ungeklärter Unfallursache erfasste der Fahrer eines Audi in der Nacht auf heute auf der Ellerstraße/Kruppstraße einen Fußgänger. Der 70-Jährige musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Den ersten Ermittlungen nach fuhr ein 24-jähriger Düsseldorfer mit seinem Pkw Audi auf der Ellerstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich der Kruppstraße übersah er einen von links kommenden 70-jährigen Fußgänger und erfasste diesen mit seinem Fahrzeug. Der Passant wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Düsseldorfer zur intensivmedizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme stellten die ermittelnden Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 24-Jährigen fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf sicherte vor Ort die Unfallspuren. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

